Curtea de Apel a anulat condamnarea de 8 ani primita de ''Pinalti'' in dosarul Posta Romana. Iata motivul invocat de judecatori

Curtea de Apel Bucuresti a anulat o condamnare de 8 ani si 2 luni inchisoare primita de fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan in dosarul Posta Romana, motivul invocat de judecatori fiind ca la instanta de fond nu a fost respectat un act de procedura referitor la citarea unei parti. Curtea de Apel Bucuresti a admis saptamana trecuta apelul lui Gheorghe Stefan si a dispus anularea sentintei data in luna mai 2017 de Tribunalul Bucuresti, procesul urmand sa se reia de la zero. ULTIMA ORA! Lovitura dura incasata de clanul Cordunenilor! Un membru important a fost arestat Decizia instantei se intemeiaza pe un articol din Codul de procedura penala care stipuleaza ca o sentinta poate fi desfiintata ...