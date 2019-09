Curtea de Apel Bucuresti a decis: Traian Basescu a fost COLABORATOR al Securitatii

Traian Basescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea de Apel Bucuresti a admis vineri cererea CNSAS de a-l declara pe Traian Basescu colaborator al Securitatii. Decizie nu este definitiva. Zi decisiva pentru Traian Basescu! Instanta s-ar putea pronunta astazi "Admite actiunea. Constata calitatea de colaborator al Securitatii in privinta paratului Basescu Traian. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la C.A.B.-S a-VIII-a C.A.F. Pronuntarea se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 20.09.2019, conform art. 396 alin. 2 din Codul de procedura civila", se arata in decizia CAB. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...