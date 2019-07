Curtea de Apel Bucuresti intoarce manevra procurorilor din CSM: Procurorul pensionat fortat revine la SIIJ

Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri, 5 iulie, anularea hotărârii Secţiei pentru procurori a CSM prin care s-a refuzat acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie pentru procurorul Zarafina Puiu, de la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

Solutia pe scurt: "Respinge ca neintemeiate exceptiile lipsei calitatii procesual pasive a paratului CSM si a inadmisibilitatii cererii de suspendare. Admite actiunea asa cum a fost precizata. Anuleaza Hotararea nr. 518/2019 a sectiei de procurori din cadrul CSM si obliga paratul sa acorde reclamantei avizul anual pentru mentinerea in functie dupa implinirea varstei de 65 de ani. Suspenda executarea Hotararii nr. 518/2019. Executorie de drept in ceea ce priveste suspendarea. Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare in ceea ce priveste capatul de cerere privind suspendarea si in termen de 15 zile de la comunicare in ceea ce priveste capatul de cerere privind anularea hotararii contestate. Pronuntata in sedinta publica azi, 05.07.2019."

Secţia pentru procurori a CSM a decis, la începutul lunii iunie, să nu acorde avizul anual pentru menţinerea în funcţie după vârsta de 65 de ani a procurorului Zarafina Puiu, de la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ). Decizia a venit la o zi după ce Zarafina Puiu l-a pus sub urmărire penală pe şeful DNA Constanţa, Adrian Bodean, însă adevărata miză este una mult mai mare: procurorul de la SIIJ are în instrumentare un dosar în care este vizat Cristian Ban, membru al Secţiei pentru procurori a CSM, fost vicepreşedinte al Consiliului. Zarafina Puiu a fost numită la SIIJ de patru luni.

Potrivit articolului 83, din Legea 303/2004, "judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) pot fi menţinuţi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 70 de ani. Până la vârsta de 65 de ani, magistratul poate opta să rămână în funcţie, însă după împlinirea acestei vârste, pentru menţinerea în activitate este necesar avizul anual al Secţiei pentru judecători sau, după caz, al Secţiei pentru procurori."