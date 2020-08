Curtea de Conturi, cu bugetul diminuat la rectificare, dupa raportul nimicitor privind cheltuirea banilor in starea de urgența

După ce Curtea de Conturi a efectuat un control în administrația publică centrală pentru verificarea cheltuirii banilor în starea de urgență, Guvernul a tăiat bugetul instituției cu ocazia rectificării bugetare. Cu ocazia viitoarei rectificări bugetare, Guvernul a prevăzut un buget cu 22,3 milioane de mai mic pentru Curtea de Conturi, după ce aceasta a întocmit […] The post Curtea de Conturi, cu bugetul diminuat la rectificare, după raportul nimicitor privind cheltuirea banilor în starea de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.