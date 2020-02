Curtea de Conturi, in control la procurorii Antimafia. Ce au gasit la DIICOT (document)

Constatări



Recomandări

Curtea de Conturi în control la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Raportul poarte fi vizualizat în secţiunea Documente.Conform Raportul public pe anul 2018, ca urmare a auditului de conformitate efectuat, au fost constatate unele abateri de la legalitate şi regularitate în ceea ce priveşte acordarea concediilor de odihnă suplimentare, precum şi în cazul depozitului constituit pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori a colaboratorilor acestora, la dispoziţia procurorului-şef al DIICOT.DIICOT are personalitate juridică, fiind ordonator terţiar de credite în cadrul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital asigurându-se integral de la bugetul de stat, fondurile destinate DIICOT fiind evidenţiate distinct în bugetul MP-PÎCCJ.Acordarea unor zile de concediu de odihnă suplimentar, în baza unui ordin emis de către ordonatorul de credite, fără respectarea tuturor prevederilor legale, cu consecinţa acordării unor drepturi de personal necuvenite. Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 11,8 mii lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concediu suplimentar de odihnă, din care: 11,3 mii lei intră sub incidenţa Legii nr. 78/28.03.2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, iar diferenţa în sumă de 0,5 mii lei a fost recuperată.La nivelul Departamentului economico-financiar şi administrativ nu a fost elaborată o procedură operaţională cu privire la modul de utilizare a depozitului constituit în baza art. 20 din OUG nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu consecinţa organizării deficitare a evidenţei contabile. Conform actelor normative în vigoare referitoare la organizarea şi funcţionarea DIICOT, în perioada 2016-2018, la nivelul entităţii s-a constituit anual, la dispoziţia procurorului-şef al DIICOT, un depozit pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora.Din examinarea documentelor, s-a constatat faptul că, deşi prin ordin al procurorului-şef a fost stabilit modul general de gestionare şi utilizare a depozitului, la nivelul Departamentului economico-financiar nu a fost elaborată o procedură operaţională conform normelor legale în vigoare, cu privire la controlul intern care să ţină cont şi de specificitatea acestei activităţi, având drept consecinţe:a) neînregistrarea operaţiunilor economice referitoare la transferarea calităţii de titular de avans către procurorul de caz, precum şi la descărcarea de obligaţiile calităţii de titular de avans de către acesta, ca urmare a încasării, respectiv justificării sumelor avansate în vederea organizării acţiunilor de flagrant, aşa cum s-a prevăzut în ordinele emise de procurorul-şef;b) organizarea în mod defectuos a evidenţei contabile referitoare la depozitul constituit pentru organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora, aşa cum s-a prevăzut şi la art. 9 (1) din ordin.Procedând astfel, există riscul restituirii unor sume mai mici către bugetul de stat, situaţiile financiare trimestriale nu reflectă realitatea plăţilor efectuate, nefiind raportate, iar cele de la finele anului nu oferă siguranţa unei imagini fidele în ceea ce priveşte utilizarea depozitului.În timpul misiunii de audit, prin emiterea ordinului procurorului-şef, au fost luate măsuri care să conducă la înlăturarea deficienţei. Evidenţa contabilă a sumelor utilizate din depozitul constituit în baza art. 20 din OUG nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea DIICOT, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative nu s-a condus şi nu s-a organizat cu respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare, întrucât:1) nu au fost înregistrate în contabilitate operaţiunile efectuate pe parcursul exerciţiilor bugetare 2016, 2017 şi 2018 privind eliberarea de sume către procurorul de caz, din avansul iniţial ridicat din conturile de trezorerie, concomitent cu transferarea calităţii de titular de avans, precum nici cele de restituire de sume de către procurorul de caz, concomitent cu descărcarea acestuia de obligaţiile de titular de avans;2) operaţiunile de trecere pe cheltuieli a sumelor nerecuperate în urma organizării acţiunii de flagrant sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acţiunilor de flagrant se regăsesc în contabilitatea entităţii într-o sumă totală, înregistrată la finele exerciţiilor financiare 2016, 2017 şi 2018, fără a fi înregistrate cronologic şi sistematic conform prevederilor legale;3) ridicarea sumelor din trezorerie în perioada 2016-2018 s-a efectuat în lipsa referatului motivat prevăzut de art. 3 (1) al Ordinului procurorului-şef al DIICOT nr. 14/2007, valabil până la data de 28.01.2018;4) sumele trecute pe cheltuieli (164,4 mii lei în anul 2016, 316,6 mii lei în anul 2017 şi 478,5 mii lei în anul 2018) nu au putut fi verificate de Curtea de Conturi, întrucât evidenţa contabilă nu a fost organizată în mod corespunzător;5) conform calculelor efectuate de către şefului Serviciului financiar salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv şi angajamente bugetare, în suma raportată ca fiind cheltuită au fost incluse şi alte cheltuieli decât cele prevăzute de OUG nr. 78/2016şi anume comisioanele bancare aferente operaţiunilor de transfer prin Bancpost/Banca Transilvania, în condiţiile în care acest cont este deschis pe numele managerului economic;6) adresele semnate de către procurorul-şef al DIICOT, prin care se dispune Departamentului economico-financiar şi administrativ alocarea/încasarea sau trecerea pe cheltuieli a fondurilor aferente depozitului constituit pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor, documente aferente perioadei 2016-2018, nu au fost înregistrate la registratura departamentului, nu au fost opisate, arhivate, unele dintre acestea nefiind nici îndosariate;7) în perioadele de efectuare a concediului de odihnă, gestiunea nu s-a predat persoanei înlocuitoare pe bază de proces-verbal, iar disponibilul nu s-a verificat periodic;8) evidenţa electronică utilizată nu poate fi încadrată în caracteristicile specifice unui sistem informatic, întrucât datele sunt procesate şi întreţinute în fişiere de tip Excel, deficitare din punct de vedere al securităţii informaţiilor stocate/gestionate, al accesului securizat pe bază de parole pentru înregistrarea/verificarea datelor, fapt care poate influenţa caracterul veridic şi/sau acurateţea datelor şi informaţiilor la un anumit moment, ceea ce poate conduce, de asemenea, la raportări eronate;9) nu au fost efectuate copii de siguranţă, datele fiind stocate pe un calculator, iar utilizarea fişierelor de tip Excel nu permite jurnalizarea şi restricţionarea accesului la date; nu există o procedură de reconciliere a datelor/informaţiilor gestionate electronic cu cele din evidenţa financiar-contabilă, în baza cărora se întocmesc situaţiile financiare, mai mult, chiar evidenţa electronică este cea care stă la baza înregistrărilor contabile ale DIICOT efectuate la finele exerciţiului bugetar cu privire la calculul sumelor rămase de restituit bugetului de stat şi al sumelor trecute pe cheltuieli.Continuarea demersurilor iniţiate prin emiterea ordinului procurorului-şef al DIICOT, în sensul elaborării şi implementării procedurii operaţionale de utilizare a depozitului constituit în baza art. 20 din OUG nr. 78/2016 în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la controlul intern, cât şi a celor din domeniul financiar-contabil; elaborarea unei monografii contabile aferente operaţiunilor economice cu privire la depozit, aprobate de ordonatorul principal de credite, cu respectarea normelor legale în vigoare, eventual prin consultarea Ministerului Finanţelor Publice în legătură cu aspectele legate de specificul activităţii DIICOT; pentru identificarea şi corectarea eventualelor erori raportate în conturile de execuţie a exerciţiilor financiare ale anilor 2016-2018 se vor dispune măsuri care să asigure refacerea situaţiilor centralizatoare întocmite de către şeful de serviciu desemnat cu gestionarea depozitului, în baza cărora s-au efectuat înregistrările contabile privind cheltuielile efectuate prin confruntare cu documentele justificative aprobate de către procurorul-şef, precum şi corectarea plăţilor raportate în conturile de execuţie/recuperarea eventualelor pagube, dacă este cazul.