Curtea Suprema a SUA a anulat decizia presedintelui Trump de suspendare a programului de protectie al tinerilor imigranti ilegali

Curtea Supremă a SUA a validat joi programul de protecţie a tinerilor imigranţi ilegali ''Dreamers'', o înfrângere pentru preşedintele Donald Trump, care dorea încetarea acestui program şi care a calificat decizia instanţei supreme ca fiind încă una din seria de verdicte ''oribile'' şi ''motivate politic'' ale acesteia, consemnează AFP şi Reuters. În baza programului "Deferred Action for Childhood Arrivals'' (DACA) iniţiat în anul 2012, pe vremea preşedintelui Barack Obama, minorii şi tinerii imigranţi clandestini aşa-numiţi "Dreamers" au fost protejaţi de deportarea din SUA şi li s-au asigurat permise de muncă în această ţară, dar nu şi certitudinea obţinerii cetăţeniei. Peste 700.000 de minori şi tineri migranţi cu vârste sub 30 de ani au beneficiat de acest program pe care actualul preşedinte Donald Trump a decis să-l oprească, însă chestiunea a ajuns pe masa tribunalelor, care au hotărât suspendarea aplicării deciziei administraţiei de la Washington. Aceasta din urmă s-a văzut astfel nevoită să se adreseze Curţii Supreme, care printr-o hotărâre luată cu o majoritate la limită (cinci judecători din nouă) a stabilit joi că decizia încetării programului este ''arbitrară'' şi ''capricioasă''. Curtea Supremă şi-a motivat acest verdict invocând nerespectarea aspectelor procedurale în decizia Administraţiei Trump, apărându-se că ar susţine poziţii politice. ''Noi nu spunem dacă DACA sau suprimarea sa au fost politici fundamentate. Raţionamentul acestor decizii nu ţine de competenţa noastră. Noi am căutat doar să stabilim dacă guvernul a urmat obligaţiile procedurale şi dacă a oferit o explicaţie argumentată pentru acţiunea sa'', notează în motivare preşedintele Curţii Supreme, John Roberts, care s-a alăturat celorlalţi patru judecători progresişti care au votat împotriva suspendării programului. Preşedintele Donald Trump a reacţionat imediat pe Twitter faţă de hotărârile ''oribile'' ale Curţii Supreme, făcând aparent referire şi la decizia recentă a acestei instanţe conform căreia lucrătorii homosexuali şi transgen sunt protejaţi de legislaţia americană a muncii. ''Aceste decizii oribile şi motivate politic care vin de la Curtea Supremă sunt lovituri în figura oamenilor care sunt mândri să se numească Republicani sau Conservatori. Avem nevoie de mai multe justiţii sau ne vom pierde al 2-lea Amendament şi tot restul. Votaţi Trump 2020!'', a scris preşedintele republican pe reţeaua de socializare, ultima parte a mesajului său făcând trimitere la amendamentul constituţional care le permite cetăţenilor americani să deţină arme de foc.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)