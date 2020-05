Curtea Suprema: justițiabilii care refuza masurarea temperaturii nu vor avea acces in instanța

Persoanele care vin la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după data de 15 mai sunt obligate să poarte măşti de protecţie şi li se va lua temperatura corpului prin mijloace neinvazive, iar cei care nu se conformează măsurilor de limitare a răspândirii epidemiei provocate de noul coronavirus vor fi conduse în afara sediului instanţei, […] The post Curtea Supremă: justițiabilii care refuză măsurarea temperaturii nu vor avea acces în instanță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.