Cuscrul șefului DNA are Coronavirus: 'Nici eu nu am scapat de acest virus nenorocit'

Primarul din Şimleu Silvaniei, Septimiu Ţurcaş, cuscrul șefului DNA Crin Bologa, a fost confirmat cu COVID-19, el fiind în prezent internat la spitalul din localitate, fără probleme deosebite, informează Agerpres.

"Din păcate, nici eu nu am scăpat de acest virus nenorocit. Am avut nişte simptome uşoare, respectiv febră 37,3. Am venit şi mi-am făcut testul. Din păcate, testul a ieşit pozitiv. În acest moment mă aflu internat la spitalul 'Dr. Ioan Puşcaş'. Sper să nu am simptome. Mă simt relativ bine. Sigur, nu sunt fericit, vă daţi seama", a scris marţi, pe pagina sa de Facebook, Septimiu Ţurcaş.

Totodată, primarul reales în funcţie a transmis şi un mesaj către cei care nu cred în existenţa COVID-19.

"Vreau să transmit un mesaj tututor acelora care sunteţi sceptici în ceea ce priveşte existenţa virusului: aveţi grijă de voi. Situaţia naţională şi, din păcate, nici cea judeţeană nu este una grozavă. În concluzie, purtaţi mască. Aveţi grijă de voi, aveţi grijă de cei de lângă dumneavoastră, pentru că lucrurile o pot lua razna", susţine acesta.

Potrivit raportării oficiale de luni, în Sălaj s-au înregistrat 3 cazuri noi în 24 de ore, în judeţ figurând 1.113 persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 485 de cazuri pozitive.

Sălajul este unul dintre judeţele care a depăşit pragul de infectări 1,5 la mia de locuitori.