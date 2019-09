Cuscrul lui Gheorghe Dinca recunoaste ca toata familia se ocupa cu traficul de carne vie

Cuscrul lui Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O emisiune de televiziune a prezentat, luni seara, o inregistrare cu camera ascunsa, cu cuscrul lui Gheorghe Dinca. Barbatul are o fata maritata cu fiul cel mare al monstrului din Caracal. In fata ziaristei, care s-a dat drept o moldoveanca in cautare de bani ca prostituata, cuscrul lui Dinca a recunoscut ca familia acestuia se ocupa cu traficul de carne vie. Barbatul a declarat ca a fost batut de ginerele sau, fiul lui Dinca, cel care este implicat in retea si care ”o sa fie arestat, in curand.”. Pe inregistrare, se aude cum omul spune ca ”fetele sunt in Italia”, fara a se preciza daca se refera la cele doua tinere disparute, Alexandra si Luiza, sau alte fete. Seful ...