Custodele Coroanei romane, Margareta: Banca de Alimente a sustinut peste 200.000 de familii

Custodele Coroanei române, Margareta, preşedintele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, a declarat că Banca de Alimente a susţinut peste 200.000 de familii în 10 ani de activitate. "În ultimul an a crescut numărul celor care trăiesc la marginea societăţii şi a celor excluşi din societate (...). Unul din trei români e expus riscului de sărăcie şi excluziune socială. Peste o treime dintre copiii din România trăiesc sub pragul sărăciei şi 150.000 adorm flămânzi seara. Statistica aceasta include doar copiii din mediul rural. Cei mai expuşi riscului sunt copii care au doi sau mai mulţi fraţi sau surori. Cu sărăcia se luptă şi persoanele salariate", a spus preşedintele Crucii Roşii Române la un eveniment desfăşurat la BNR, în contextul în care anul acesta Banca de Alimente a Crucii Roşii Române a împlinit 10 ani. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Preşedintele Crucii Roşii Române a mai spus că există multe grupuri vulnerabile care contactează instituţia pentru asistenţă. "Ne-am dori ca fiecare român aflat într-o situaţie de criză să primească ajutor de la Crucea Roşie (...) Vom continua să încurajăm, să uşurăm şi să promovăm zi de zi activităţile umanitare care previn şi alină suferinţa", a adăugat aceasta. Mihaela Geoană, fost preşedinte al Crucii Roşii Române, a declarat că, la bilanţul de 10 ani al Băncii de Alimente, s-a uitat peste cifre şi este impresionată. "Reacţia publicului a fost incredibilă. În urnele de colectă s-au strâns sute de tone de alimente greu perisabile ce au venit în sprijinul a sute de mii de familii. (...) Susţinerea partenerilor noştri a fost excepţională, cele mai mari lanţuri de hipermarketuri şi supermarketuri ne-au fost aproape", a spus Mihaela Geoană. Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că Banca de Alimente uneşte foarte multe energii, de la oameni până la companii importante. "Celebrăm un proiect care funcţionează şi care a dat rezultate timp de 10 ani (...). Banca de Alimente e proiectul care uneşte foarte multe energii, de la oameni până la companii importante, până la instituţii importante din statul român, ceea ce ar trebui să fie mobilizator şi un exemplu real, inclusiv pentru decidenţii politici", a afirmat Turcan. Ea a mulţumit Custodelui Coroanei române, Margareta, preşedintele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO "Majestatea Voastră, aş vrea să încep prin a vă mulţumi pentru energia cu care vă implicaţi în viaţa Crucii Roşii Române, în calitate de preşedinte. Sunteţi un preşedinte foarte implicat, foarte eficient şi evident că, de fiecare dată când vorbim de Crucea Roşie, nu putem să nu ne gândim la o imagine simbolică a Reginei Maria, cu dăruirea exemplară pe care a avut-o în sprijinirea celor aflaţi în suferinţă în timpul Primului Război Mondial. Vă felicit, aşadar, pentru ceea ce faceţi în viaţa acestei societăţi şi vă asigur că pentru mine personal şi foarte mulţi oameni (...) e un exemplu de instituţie care funcţionează bine", a afirmat Turcan. Ea a menţionat că a acceptat funcţia de vicepremier pentru a integra proiecte care nu pot fi gândite într-o singură instituţie a statului român. "Proiectul dumneavoastră ţinteşte categorii vulnerabile, dar ajută, de asemenea, şi domenii cum sunt educaţia şi sănătatea. Asta doresc eu să fac şi să realizez în acest mandat de vicepremier şi sunt proiecte pe care eu le voi urmări, cum sunt acelea de reducere a abandonului şcolar prin afterschool generalizat, proiect pe care Crucea Roşie - e un exemplu de bună funcţionare sau de alimentaţie diversificată în şcoală, ceea ce, iarăşi, Crucea Roşie reuşeşte să facă în centrele pe care le coordonează, până la medicină şcolară sau consiliere şcolară", a adăugat Turcan. AGERPRES/(A - autor: Iulia Carciog, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)