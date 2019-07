CUTREMUR de PROPORTII la Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi! Numire BOMBA in functie! Nimeni nu se astepta la o asemenea DECIZIE!

Spitalul de Copii Sf Maria din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Cel mai important spital pentru copii din regiunea Moldovei are un nou manager • Cine va conduce Spitalul de Copii "Sf. Maria" in urmatoarele sase luni • Mostenire importanta, lasata de fosta conducere • Pentru aceasta unitate medicala exista proiecte in valoare de zeci de milioane de euro • Iata care sunt motivele pentru care conducerea Consiliului Judetean a facut aceasta alegere • Care sunt gandurile pe care le are dr. Radu Terinte la final de mandat • Noul manager a condus, timp de patru ani, Spitalul Judetean de Urgenta din Botosani Cel mai mare spital de pediatrie din regiunea Moldovei are, incepand de ieri, 17 iulie, un nou ...