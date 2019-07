Cutremur de suprafata in judetul Neamt!

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a înregistrat miercuri, ora 13:54, un seism produs in Moldova, judetul Neamt, cu magnitudinea 2.8 pe scara Richter, la adancimea de 9 km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Roman (17km), Pașcani(25km), Târgu Frumos(30km), Buhuși(32km), Hîrlău(42km).