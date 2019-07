Cutremur in aceasta seara in Romania! Ce magnitudine a avut

Cutremur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur de 3,5 pe Scara Richter s-a produs luni seara in Vrancea. Este cel de-al saselea seism inregistrat in ultima saptamana in Romania. Cutremurul din Vrancea s-a produs la ora 20.01, iar epicentrul a fost localizat la 5 kilometri nord-est de localitatea Nereju. Seismul a avut loc la o adancime de 109 kilometri, iar intensitatea in zona epicentrala a fost de un grad pe Mercalli. Conform datelor seismologilor romani, epicentrul a fost la o distanta de 33 de kilometri fata de orasul Odobesti, 41 de kilometri fata de Panciu, 44 de kilometri de Ramnicu Sarat, 46 de kilometri de Focsani si 53 de kilometri de Marasesti. Conform INFP, in perioada 8 - 15 iulie s-au produs 6 cutremure in Romania, cu magnitu ...