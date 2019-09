CUTREMUR in cadrul serviciilor de informații canadiene. Un ofiter cu rang inalt al politiei federale a fost arestat pentru spionaj

Poliţia federală canadiană a anunţat vineri arestarea unuia dintre membrii săi, un responsabil cu rang înalt din serviciile de informaţii acuzat că a sustras documente sensibile în favoarea unui stat străin, potrivit presei canadiene, relatează AFP preluat de agerpres.

Vezi și: ATENȚIE Reguli noi introduse la plata cu cardul



Cameron Ortis se confruntă cu cinci capete de acuzare în baza Codului Penal canadian şi a legii privind protecţia informaţiilor legate de securitatea naţională, în special contra spionajului străin, a informat Jandarmeria Regală a Canadei (GRC) într-un comunicat.



El a fost arestat joi la Ottawa, capitala Canadei unde se află sediile agenţiilor de securitate şi de informaţii, şi a fost prezentat unui judecător vineri care l-a pus oficial sub acuzare, a făcut cunoscut reprezentantul acuzării John MacFarlane.



Cameron Ortis urmează să compară în faţa justiţiei vineri, a precizat el. Până atunci, a fost plasat în arest preventiv.



"S-a afirmat că el a obţinut, stocat şi procesat informaţii sensibile cu intenţia de a le transmite unor persoane cu care nu ar fi trebuit să intre în contact", a adăugat John MacFarlane la ieşirea de la Curtea din Ontario.



Potrivit canalului Global, citând surse din cadrul serviciilor de securitate, Cameron Ortis a fost director general al serviciilor de informaţii ale GRC şi controla din această funcţie operaţiunile de contraspionaj. Conform CTV News, el este în vârstă de 47 de ani.



"Vă pot spune că autorităţile se ocupă de acest lucru foarte serios", a declarat în marja unui miting electoral premierul Justin Trudeau, care doreşte să obţină al doilea mandat de şef al executivului federal.



La rândul său, liderul conservator Andrew Scheer s-a arătat "preocupat de arestarea unui agent al serviciilor de informaţii ale GRC care a divulgat documente despre securitatea naţională".



Potrivit Global, care a dezvăluit afacerea, poliţia federală se teme că acesta a sustras "importante cantităţi de informaţii ce ar putea compromite numeroase anchete".



Surse neidentificate au precizat pentru canalul de televiziune că este vorba despre o "gravă afacere de spionaj", cu atât mai mult cu cât Canada este membră a puternicei alianţe a serviciilor de informaţii numită Five Eyes, alături de Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie şi Statele Unite.



Postul naţional Radio Canada a adăugat la rândul său că Ortis este un specialist în Asia de Sud-Est, infrastructuri strategice şi reţele digitale.



El a fost cel mai înalt consilier pe probleme de securitate naţională al lui Bob Paulson, fost şef al GRC trecut în rezervă în iunie 2017.



Pe reţeaua de socializare LinkedIn, contul unei persoane cu numele Cameron Ortis informează că el lucrează pentru guvernul Canadei din 2007, după ce a obţinut un doctorat în ştiinţe politice la universitatea din Columbia Britanică, de unde are şi o diplomă de administrator de reţea.



Contul respectiv mai semnalează că el ştie mandarina, principala limbă vorbită în China, ţară cu care Ottawa traversează o serioasă criză diplomatică, notează AFP.