Cutremur in familia regala. Nepotul unui mare rege a fost trimis in judecata

Nepotul regelui Ferdinand I a fost trimis in judecata, recent, de Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, fiind acuzat ca a ruinat un conac incadrat in lista monumentelor istorice. Acuzatiile in premiera aduse unui proprietar de monument istoric il vizeaza pe barbatul cu sange regal, Dominic de Habsburg Lothringen, fiul Principesei Ileana a Romaniei. Mostenitorul regelui Ferdinand va trebui sa vina la Iasi pentru a-si justifica faptele, procesul urmand a incepe in perioada urmatoare. In dosar au fost cercetate si Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeta Sandhofer surorile lui Dominic, insa acestea nu au fost trimise in judecata de procurorii ieseni.Cei trei au primit Conacul din Poieni in 2007 ...