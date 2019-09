Cutremur in fotbal. Un cunoscut manager a fost retinut de autoritati

Politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile belgiene l-au retinut, joi, pe fostul manager al gruparii Anderlecht, Herman van Holsbeeck fiind acuzat de coruptie. Potrivit anchetatorilor, investigatiile se refera in mod special la modul in care atacantul sarb Aleksandar Mitrovic a ajuns la club in 2013 si a plecat in 2015, banuind ca la aceste doua transferuri s-au efectuat plati frauduloase. Van Holsbeeck, in varsta de 64 de ani, a fost aproape 15 ani unul dintre cei mai importanti conducatori de la Anderlecht, el fiind concediat in 2018 de catre noua conducere a miliardarului Marc Coucke. Miercuri, in acest caz, sapte percheziii au fost efectuate la Monaco, Londra si Liege si doua persoane au fost retinute fiind banuite de spalare de ...