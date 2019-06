Cutremur in Romania, sambata dimineata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:19, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 131 de kilometri. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grade Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (8 km), Intorsura Buzaului (36 km), Covasna (38 km), Valenii de Munte (44 km), Slanic (49 km). De asemenea, un cutremur cu magnitudinea 2,3 pe scara Richter s-a produs sambata, la ora locala 1:46, in Moldova, judetul Botosani. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Saveni ...