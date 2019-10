CUTREMUR in showbiz: Starleta Bianca Dragusanu A DIVORȚAT, dupa numai 3 luni

Bomba zilei în showbiz! Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi au divorţat. După un mariaj de doar trei luni, cei doi au decis să-şi spună adio şi să o ia pe drumuri separate, iar Spynews.ro a aflat în eclusivitate toate detaliile, spynews.ro.

Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi formau unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. Cei doi se înţelegeau bine, chiar dacă mai erau şi momente de tensiune, însă reuşeau de fiecare dată să le depăşească. Până acum, însă, când cei doi au decis că este momentul să pună punct.

Alex Bodi a vorbit, în exclusivitate pentru Spynews, despre motivul despărţirii de Bianca Drăguşanu, iar acesta ne-a oferit detalii bombă despre despărţirea de blondină. Alex Bodi ne-a precizat că termenul în divorţ este la începutul lunii decembrie, ei având termen în această perioadă să se răzgândească. Nu se pune problema, însă, spune Alex Bodi, care vorbeşte despre finalul relaţiei cu Bianca Drăguşanu.

Acesta recunoaşte că amândoi sunt vulcanici şi că aveau momente în care se certau, iar în una dintre ultimele discuţii pe care le-au avut au stabilit împreună că dacă va ma exista o următoare ceartă acest lucru va însemna şi finalul căsniciei, ceea ce s-a şi întâmplat. În plus, Alex Bodi spune că despărţirea are loc şi în urma faptului că amândoi au job-uri importante, pe care nu le pot neglija, astfel că divorţul reprezintă cea mai bună soluţie pentru amândoi.

"Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 3 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea înalt al relaţiei şi decât să ajungem la alte finaluri sau să ne compromitem, că suntem oameni maturi, am considerat că este mai bine să evităm. Munca mea nu-mi permite să stau prea mult în ţară, ea îşi neglijează job-ul. Noi ne-am promis unul celuilalt ca la următoarea ceartă să se încheie. Am stat de vorbă, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifică greşelile mele şi a stabilit că nu merităm niciunul stres şi nervi", a spus Alex Bodi în exclusivitate pentru Spynews.