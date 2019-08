Cutremur insemnat sambata dimineata, in Romania. S-a resimtit si in Bucuresti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultimul cutremur din aceasta dimineata s-a produs sambata in judetul Prahova, la ora 6:38. Asta dupa ce cu trei ore inainteavusese loc altul, in judetul Buzau. Seismul s-a resimtit si in Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs joi in judetul Prahova, la ora 6.38, si a avut o magnitudine de 2,1 grade pe Scara Richter. S-a produs la adancimea de 11 kilometri, in apropierea oraselor Campina (10 km), Baicoi (13 km), Slanic (16 km), Breaza de Jos (16 km) si Plopeni(19 km). Cu doar trei ore inainte, un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc in judetul Buzau, la adancimea de 110 kilometri. Cel mai puternic cutremur inreg ...