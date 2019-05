CUTREMUR la Casa Regala: Testul de paternitate a ieșit POZITIV, fostul principe Nicolae are un copil din flori

Fostul principe al României, Nicolae, a anunțat un adevărat cutremur printre cei cu sânge albastru! Femeia care spunea că are o fetiță cu el, concepută în urma unei relații de concubinaj, Nicoleta Cârjan, membră a USR, a acceptat să facă testul de paternitate, iar rezultatul a fost pozitiv.

Nicolae a făcut public rezultatul, deși este însurat, de anul trecut, și a anunțat ce urmează să facă.

Citește și: Liviu Dragnea cu ochii în soare! Unde se află iubita sa, Irina Tănase

”În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să incetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect.”, e mesajul fostului principe.

Citește și: Klaus Iohannis a dat cărțile pe față! Ce pregătește după alegerile europarlamentare .