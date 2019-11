CUTREMUR la FCSB: Gigi Becali l-a dat afara pe Narcis Raducan! Schimb VIOLENT de replici intre cei doi

FCSB a anunţat, marţi, pe site-ul oficial, despărţirea de directorul sportiv Narcis Răducan.

“FCSB anunţă încetarea raporturilor contractuale cu Narcis Răducan, începând cu 5 noiembrie 2019. Acesta a ocupat funcţia de director sportiv începând cu luna august a acestui an. Clubul nostru îi mulţumeşte pentru contribuţie şi îi urează mult succes în continuare!”, este anunţul FCSB.

În urmă cu câteva ore, Narcis Răducan a postat pe Facebook un mesaj din care reieşea că a părăsit FCSB: "A fost o experienţă specială, în perspectiva obţinerii doctoratului în managementul sportiv. Mulţumesc tuturor".

Răducan a declarat că a decis să plece de la echipă după ce patronul Gigi Becali i-a reproşat "anumite chestii puerile".

„Am avut o discuție cu domnul Becali și am simțit că e mai bine să fac un pas în spate. Dacă nu mai e nevoie de mine ce rost are să stau? Mi-a reproșat anumite chestii puerile. De exemplu, de ce nu m-am luat de arbitri la meciul cu Chindia Târgoviște, de ce am spus că în Champions League nu se dădea penalty la Tănase și că de ce am spus că CSA Steaua va avea mai mulți fani dacă va ajunge în Liga 1. Sunt motive puerile și e inutil să le comentez!

Îi mulțumesc pentru această perioadă atât dânsului, cât și celor de la echipă. Mă bucur că am pus umărul alături de colegii din staff și de jucători să ducem Steaua în fruntea clasamentului. Noi am luat-o din subsolul clasamentului și-am dus-o din nou play-off. A fost o experiență specială pentru mine! Le urez baftă celor de acolo, viața merge înainte”, a spus fostul director sportiv al FCSB pentru gsp.ro.

„Nu şi-a dat demisia, am reziliat contractul de comun acord. Asta nu înseamnă ca vine MM, m-am blocat când am văzut declaraţiile lui Narcis, că fanii vor migra către Steaua Armatei dacă vor promova în Liga 1. Declaraţia asta pur şi simplu m-a blocat. Sunt supărat pentru că, de când e la noi, nu a apărat clubul deloc, în sensul în care am fost dezavantajaţi de arbitri şi el a spus că arbitrajul a fost bun.

Nu le lua apărarea nici jucătorilor, nici clubului, de azi nu mai am nevoie de director sportiv. Când am spus ca a fost penalty la Tănase, Narcis a zis ca e scos penalty-ul de Tănase, că în Champions League nu se dă aşa ceva. L-am chemat la palat şi am reziliat contractul cu el”, a declarat Gigi Becali, pentru Sport.ro.

„Narcis Răducan unul dintre noi. Suntem alături de Narcis în „războiul” cu conducerea. Suntem de părere că nu era timpul de certuri și scandaluri mai ales în perioada în care echipa merge bine.

Dar așa e la noi, totul merge bine și dintr-o dată trebuie să apară ceva. Noi îl susținem în continuare pe Narcis, cel care a ridicat în momente grele clubul când alții l-au lăsat”, a fost mesajul Peluza Roș-Albastră pe contul de Facebook.

Narcis Răducan a venit la FCSB ca director sportiv în august, după plecarea lui Mihai Stoica.

În vârstă de 44 de ani, Răducan a mai ocupat funcţii de conducere, între altele, la cluburile Oţelul Galaţi, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu şi ASA Târgu Mureş.

