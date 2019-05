Cutremur pe scena politica ieseana! Rezultate SOC la alegerile europarlamentare. Totul se va schimba in perioada urmatoare

Maricel Popa si Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Surpriza uriasa in judetul Iasi, in urma votului pentru alegerile europarlamentare • Nimeni nu se astepta sa se ajunga la asemenea scoruri electorale in urma scrutinului desfasurat ieri pentru Parlamentul European • Dupa multi ani in care judetul Iasi a fost castigat de PSD, de aceasta data formatiunile din opozitie au reusit o victorie surprinzatoare • PNL si USR au reusit o victorie pretioasa, in judet si in municipiul Iasi • Configuratia politica se poate schimba radical la nivel local in urmatoarele alegeri, in urma votului de ieri Rezultate incredibile in judetul Iasi, dupa alegerile europarlamentare care au avut loc ieri. Dupa o prezenta record la urne, ...