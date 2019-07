Cutremur puternic in Atena. Lumea a iesit de frica pe strazi - VIDEO

cutremur Atena google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur puternic a avut loc in Atena, capitala Greciei, in cursul zilei de astazi. Potrivit seismologilor, cutremurul a fost de 5.1 pe Richter. Au fost afectate telecomunicatiile, iar curentul electric a cazut in mai multe zone ale Atenei. Seismul a fost urmat de o replica, de 3.8, potrivit presei grecesti. Seismul a avut loc la o adancime de 12 kilometri, la ora locala 14.13 (11.13 GMT), avand epicentrul situat la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de Atena. Potrivit presei locale, cutremurul a fost resimtit in intreaga regiune Attica, unde traieste aproape jumatate din populatie. Cutremur in aceasta seara in Romania! Ce magnitudine a avut Martorii - citati de Reuters - au indicat ca seismul a ...