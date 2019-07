Cutremur puternic in California, de 6,4. Seismul a provocat panica si distrugeri

Cutremur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur puternic s-a produs in California, cu magnitudinea de 6,4 pe Scara Richter. Seismul, urmat de 4 replici, a provocat panica intr-o zona extinsa, un de locuiesc aproximativ 28 de milioane de oameni. Cutremurul s-a produs in Desertul Mojave, in sudul Californiei, epicentrul fiind localizat la aproximativ 240 de kilometri de Los Angeles. Vezi si: Tancuri pe strazile din Washington, de Ziua Nationala a Statelor Unite - VIDEO La scurt timp, s-au produs replici de 4,7, 3,5, 3,8 si 4,2 pe Scara Richter, care, de asemenea, au fost resimtite de populatie. Imaginile filmate de martori arata ca seismul a provocat pagube in mai multe localitati. Nu sunt, deocamdata, informatii despre eventuale victime ...