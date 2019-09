Cutremur puternic in Romania! L-ati simtit?

Un cutremur s-a produs în cursul zilei de marţi, 3 septembrie 2019, la o adâncime de 140 km, la ora locală 16:52, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 4,6 pe scara Richter, fiind retrogradat la 4.5 de către INFP."În ziua de 03/09/2019 la ora 14:52:51(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 4.5 pe scara Richter, la adancimea de 140km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli", potrivit Institutului Naţional pentru Fizică a Pământului.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(12km), Întorsura Buzăului(30km), Covasna(33km), Vălenii de Munte(44km), Slănic(47km).La scurt timp după producerea mişcării tectonice, oamenii au avut comentarii împărţite, unii simţind cutremurul, alţii nu."S-a simtit la ploiesti.a fost scurt", "S-a simțit la et4, s-au mișcat vizibil monitoarele de pe birou, scurt ca durata", au transmis locuitorii din Ploieşti."S-a simțit la Făurei/ Braila", "S-a simtit destul de bine.A fost foarte scurt dar totusi intensitate cred ca peste 4.Pantelimon,Ilfov", "Tineretului. S-a simtit bine. Si destul de lung pt 4.6 grade", "Zgomot destul de puternic dar mișcarea slaba, la etajul 6". sunt doar câteva dintre testimonialele românilor.