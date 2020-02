Cutremur puternic in zona Insulelor Kuril

În ziua de 13 Februarie 2020, la ora 10:33:45, s-a produs în Kuril Islands un cutremur cu magnitudinea ml 6.9, la adâncimea de 150km.Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor zone: 657 km NE of Sapporo-shi, Japan, 479 km E of Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation , 86 km NE of Kuril'sk, Russian Federation