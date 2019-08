Cutremur violent in Inelul de foc. La numai 20 de kilometri adancime. Replici puternice

Gabriela Firea s-a laudat anul trecut des cu planurile prin care vrea sa tina medicii in tara, in special in Capitala, oferind inclusiv locuinte de serviciu pentru 600 de specialisti. A si initiat achitizia a peste 200 de apartamente in cartiere rezidentiale la marginea Bucurestiului, pe care a platit si cu pana la 60% peste pretul pietei.