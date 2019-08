Cutremurator ce scria Marcel Toader in ultima postare in online 

Marcel Toader1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultima postare pe care omul de afaceri Marcel Toader a facut-o in mediul online dateaza de la sfarsitul lunii iulie. mesajul transmis de acesta este unul cutremurator. Breaking news! Omul de afaceri Marcel Toader a murit Ultimul mesaj tranmsi de Marcel Toader pe contul sau de dateaza din 27 iulie si face referire la ceea ce se intampla in plan social in Romania. „Adevarata imagine pentru ceea ce se petrece azi poate fi vazuta la televizor in fiecare zi. Peste tot ! Daca te uiti suficient de atent vezi goliciunea, tristetea spirituala, pierderea sensului, pierderea scopului a unui intreg popor manipulat si condus de incompetenti ( curve, aghiotanti, neveste frustrate, „acop ...