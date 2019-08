Cutremurator: cui apartin, de fapt, oasele descoperite de anchetatori in padure. Da toata ancheta peste cap

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi informatii socante ies la iveala in cazul crimelor de la Caracal. Oasele gasite de anchetatori in padurea de langa Caracal arata ca ramasitele osoase corespund profilului genetic al Alexandrei Macesanu, desi Gheorghe Dinca a precizat ca ar fi ale Luizei Melencu. Rasturnare de situatie in cazul Caracal: cui apartin, de fapt, oasele descoperite de anchetatori in padure Legistii au finalizat analiza efectuata pe oasele gasite in sacul cu cenusa si din cate se pare ar fi ale adolescentei de 15 ani. Perchezitiile continua la casa lui Dinca, iar medicii de la IML mai au de verificat 30 de pachete cu ramasite. In urma cu mai bine de o saptamana, IML a confirmat ca Alexandra Macesanu, tanara de 15 ani, fost ucisa si ars ...