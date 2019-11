Cutremurator! Gheorghe Dinca le-a povestit celorlati detinuti cum le-a violat pe Alexandra si Luiza: „Le-am…”

Dupa ce a fost retinut si arestat preventiv, Gheorghe Dinca a facut un adevarat ”spectacol” in penitenciar, plangandu-se ca nu este ”tratat” cum se cuvine, ca este amenintat de ceilalti detinuti sau ca apa pe care o primeste este… calda.

”Monstrul din Caracal” a cerut o Biblie si un preot, in celula, dand senzatia ca doreste sa se apropie de Dumnezeu dupa toate atrocitatile pe care le-a comis, iar acum ies la iveala si alte detalii socante. Conform a1.ro, Gheorghe Dinca a ”socializat”, in cele din urma, cu detinutii, ajungandu-se si in faza in care le-a povestit acestora… detalii din viata sa sexuala. Reamintim ca Dinca a recunoscut, pana acum, doua crime – declarand ca le-a ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu -, numai ca au existat informatii cutremuratoare primite si de la femei care, de-a lungul timpului, au fost agresate de el dupa ce au ajuns in ”Casa groazei” din Caracal.

Conform informatiilor furnizate de sursa precizata mai sus, Dinca ”s-a marturisit” in fata detinutilor, oferind detalii despre preferintele sale sexuale, despre fantezii si fetisuri. El si-ar fi povestit partidele de amor, cu lux de amanunte, fiind intarita, astfel, concluzia ca este un obsedat sexual. In calculatorul lui Dinca au fost descoperite, in cursul anchetei, materiale pornografice, criminalul avand predispozitie catre violenta si perversiuni.

”Lup singuratic” sau doar un ”pion”?

Un doctor in psihologie a facut portretul psihologic lui Gheorghe Dinca. Florian Gheorghe a spus ca acesta ar fi actionat doar in casa sau in apropiere de casa, nu mai departe.

”Personalitatea acestui individ e foarte complicata. S-au strans atat de multe date, multe contradictorii, marea problema e sa poti face o corespondenta intre realitatea psihologica a acestui caz cu o realitate juridica si sa poti incadra toate trasaturile lui de personalitate intr-o terminologie juridica din care sa rezulte gradul de vinovatie, modul in care a operat, motivele care l-au impins, daca a lucrat singur sau cu altii … daca e doar un pion”, a declarat, pentru antena3.ro, doctorul Florian Gheorghe.

Criminalistii au incercat, de la bun inceput, sa il ”descifreze” pe Gheorghe Dinca, sa ii inteleaga fiecare miscare si sa afle, pe langa alte informatii esentiale, si daca acesta a actionat ca un ”lup singuratic” sau a facut parte – ipoteza vehiculata in mass-media – dintr-o retea de trafic de carne vie, fiind o rotita a unui angrenaj infractional bine ”uns”. Declaratiile lui Gheorghe Dinca au fost, adeseori, contradictorii, existand si varianta ca ar fi incercat sa puna anchetatorii pe piste false. In curtea lui Dinca, specialistii au descoperit un cuptor improvizat si au ridicat fragmente osoase care au fost expertizate la INML. ADN-ul Alexandrei Macesanu a fost descoperit, in urma analizelor efectuate, insa nici pana azi nu se stie, cu certitudine, ce s-a intamplat cu Luiza Melencu, cealalta fata care ar fi fost rapita si sechestrata de ”Monstrul din Caracal”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.