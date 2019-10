CUTREMURATOR Monica Pop dezvaluie o mare enigma care invaluie tragedia de la Colectiv: 'Pur si simplu nu inteleg'. Ce a vazut medicul

Medicul oftalmolog Monica Pop a făcut la România TV mărturisiri menite să ne pună pe gânduri, spunând că a constatat mai multe anomalii referitoare la rănile tinerilor arşi acum patru ani în clubul Colectiv.

"Uimirea mea cea mai mare a fost că leziunile lor oftalmologice nu erau grave. Unul singur care a fost carbonizat și nu a fost identificat la început avea leziuni mai grave, dar nu catastrofale.

Și în situaţia în care unii au murit de arsuri aproape pe loc m-am întrebat cum e posibil. Am fost la trei spitale în acea noapte și pe urmă am fost la Spitalul de arși să-i văd pe cei cu leziuni oftalmologice. Cei mai mulți erau în comă. Am ieșit foarte bulversată de acolo, după ce am văzut", a mărturisit medicul Monica Pop.

"Eu mă gândesc: dacă ei ar fi închis ochii, ar fi avut arsuri pe pleoape! Ceea ce nu avea niciunul", se mai întreabă Monica Pop şi acum, la patru ani de la tragedie.

"Pur și simplu nu înțeleg. Unii erau cu arsuri deosebit de grave și la ochi nu. Din păcate, s-au stins toți care aveau afecțiuni oftalmologice. În rest erau foarte foarte foarte grav răniți, arsuri foarte grave și în câteva săptămâni s-au stins toți cei care aveau probleme oftalmologice. Cel puțin din spitalele pe care le-am vizitat eu și cei de la Spitalul de Arși, care au rămas acolo o perioadă", a mai povestit Monica Pop.