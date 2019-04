Cutremurator! O adolescenta a fost lovita cu ciocanul in cap de o colega de scoala, din gelozie

Deanna Burrows google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara a trecut prin cele mai negre zile ale vietii sale, dupa ce o prietenie cu un baiat aproape i-a adus moartea. A platit scump, dupa ce colega ei de scoala, geloasa, a atacat-o noaptea si a lovit-o cu ciocanul in cap. Deanna Burrows a fost atacata in mod oribil din gelozie. Se plimba pe alee noaptea, spunandu-i mamei cu care vorbea la telefon sa nu se ingrijoreze caci este in siguranta. Cateva clipe mai tarziu a picat inconstienta sub lovitura unui ciocan. O tanara a trecut prin cele mai negre zile ale vietii sale, dupa ce o prietenie cu un baiat aproape i-a adus moartea. A platit scump, dupa ce colega ei de scoala, geloasa, a atacat-o noaptea si a lovit-o cu ciocanul in cap. Deanna Burrows a f ...