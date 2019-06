Cutremurator! O romanca de 28 de ani a fost injunghiata si jefuita in plina strada

Cutit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca de 28 de ani a fost victima unui atac fara mila, chiar in Paris. Aceasta a fost injunghiata de un barbat cu un cutit, dupa care a fost deposedata de o suma de bani. Pentru ca s-a opus jafului, tanara a fost atacata in cel mai brutal mod cu putinta. Dupa ce a comis oribila fapta, atacatorul a fugit, urcandu-se intr-un autobuz, insa dupa mai multe ore de urmariri, oamenii legii l-au prins, scrie spynews.ro. Vezi si: Descoperire horror in Spania! O romanca insarcinata a fost descoperita decapitata In aceste momente, romanca de 28 de ani se afla in stare grava la spital, acolo unde se zbate intre viata si moarte, iar medicii nu au informatii tocmai bune referitoare la starea ei de sanatate. I ...