CUTREMURATOR: pe cand alte fete se jucau cu papusile, ea a ramas insarcinata la doar 12 ani! E de necrezut ce a facut dupa ce a nascut

Cazul de mai jos a starnit controverse uriase, impresionand intreaga comunitate a unui oras din Marea Britanie.



Pe cand ar fi trebuit sa se bucure de copilarie, o fetita de 12 ani din Marea Britanie, a luat viata in piept si a devenit mama cu cateva saptamani in urma. Totul e si mai ciudat cu cat tatal copilului este vecinul ei de bloc si are tot 12 ani.



Parintii fetei au fost devastati de veste initial, dar apoi au luat decizia de a o ajuta si sprijini pana la capat in ceea ce voia sa faca: ea dorea sa pastreze copilul si sa nu faca avort.



Ei au fost total impresionati de maturitatea si responsabilitatea de care a dat dovada cea mica, ea a devenit o mama adevarata, iar dupa ce a nascut a revenit la scoala unde are cele mai mari note din clasa ei!



Fetita de doar 12 ani a reusit sa inchida gura tuturor demonstrand ca desi este foarte mica si a fost desconsiderata si batjocorita, poate sa faca ceea ce vrea si sa fie responsabila.



Cei doi tineri parinti se iubesc si vor sa se casatoreasca atunci cand vor implini amandoi 18 ani.

