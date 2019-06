Cutremurator! Un elev a fost batut de un jandarm la liceu, in Giurgiu

Elev batut de jandarm google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momentul in care un elev in varsta de 16 ani de la un liceu din Mihailesti (Giurgiu) a fost batut de un jandarm, in timpul probei de Bacalaureat, a fost surprins de o camera de supraveghere din clasa. Pe imagini se poate observa cum elevul intra in clasa, insotit de alti colegi, iar la un moment dat este urmat de jandarmul care asigura ordinea la examenul de bacalaureat. Potrivit jandarmului, elevul de 16 ani l-ar fi injurat si apoi a fugit, motiv pentru care a decis sa ii dea o lectie. In clasa, jandarmul s-a apropiat de elev si apoi i-a aplicat un pumn in abdomen, l-a lovit peste cap cu palma si in final l-a mai lovit o data cu pumnul in abdomen. Totul s-a intamplat pe 3 iunie, intr-o clasa ...