Cutremure semnificative, in Romania, cum nu s-au mai vazut. In judete diferite, la aceeasi ora, si acelasi minut

În cea de-a doua noapte de Paşte, în România au fost două cutremure cum, probabil, nu au mai fost înregistrate vreodată.Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare primul a avut loc, în judeţul Neamţ, la 01.14.29, de magnitudine 3.5, la 200 de kilometri adâncime.Cel de-al doilea a fost înregistrat în judeţul Vrancea, la ora 01.14.45, a avut magnitudinea de 3.3, şi s-a produs la 80 de kilometri adâncime.In ziua de 29/04/2019 la ora 01:14:46(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3.3 pe scara Richter, la adancimea de 80km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobești(43km), Panciu(48km), Onești(51km), Nehoiu(53km), Slănic-Moldova(53km): In ziua de 29/04/2019 la ora 01:14:29(ora Romaniei) s-a produs in Moldova, judetul Neamt un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 200km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Piatra-Neamț(18km), Moinești(30km), Comănești(34km), Buhuși(34km), Bicaz(37km)