Cvartetul Voces - concert cameral extraordinar

In apropierea sarbatorilor pascale, Cvartetul "Voces" revine in fata publicului iesean si va invita la un concert extraordinar: „Ultimele sapte cuvinte ale Mantuitorului pe Cruce" - ciclul de sonate pentru cvartet de coarde op. 51 de Joseph Haydn. Joi, 18 aprilie 2019, ora 19.00, la Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" veti putea audia cele sapte meditatii muzicale pe tema ultimelor cuvinte rostite de Mantuitorul Iisus Hristos pe Cruce, redate de cele patru Evanghelii: ,,Parinte, iarta-le lor, ca nu stiu ce fac", ,,Adevar iti spun Tie, astazi vei fi cu Mine in Rai", ,,Femeie, iata fiul tau; iata mama ta", ,, ...