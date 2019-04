Cypress Hill a devenit primul grup de hip-hop latino-american care a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Cypress Hill, cunoscut pentru piesa "Insane in the Brain", a devenit primul grup de hip-hop latino-american care a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, relatează tmz.com, potrivit Mediafax.

Ceremonia dedicată grupului, care a avut loc joi, i-a mai avut ca invitați pe rapperul XZibit și actorul de comedie George Lopez, care i-au lăudat pe muzicieni pentru realizările din carieră. Xzibit a vorbit despre rolul important al formației pe scena hip-hop, iar Lopez a legat ceremonia de împlinirea visului american.

Cei patru membri ai trupei s-au declarat copleșiți de onoarea de a primi o stea pe celebra alee. Rapperul Sen Dog a afirmat că nu s-au așteptat să primească o asemenea distincție. Colegul său B-Real a ținut un discurs despre evoluția carierei grupului și a abordat obstacolele pe care le-au întâmpinat pentru că au susținut consumul de marijuana în scop recreativ.

De altfel, ei vor susține un concert în orașul canadian Vancouver pe 20 aprilie, ziua care celebrează folosirea drogului recreativ.

Cypress Hill este o trupă de hip-hop înființată în 1988 în orașul South Gate din statul american California. Cypress Hill este în prezent formată din B-Real, Sen Dog, DJ Muggs şi percuţionistul Eric Bobo, formaţia fiind considerată una dintre cele mai de succes trupe hip-hop din lume. Timbrul vocal al lui B-Real şi sound-ul funk specific producţiilor lui Muggs au transformat hituri precum "How I Could Just Kill a Man", "Insane in the Brain", "Hits from the Bong", "Tequila Sunrise" şi "Dr. Greenthumb" în adevărate piese clasice ale genului. Primele patru albume ale trupei - "Cypress Hill", "Black Sunday", "III Temples of Boom" şi "IV" - au fost premiate cu multiple discuri de aur şi platină.

Albume precum "Skull & Bones", "Stoned Raiders" şi "Till Death Do Us Part" au adus în sound-ul Cypress Hill multiple influenţe rock şi chiar jamaicane, single-urile "Rap/Rock Superstar", "Trouble", "Lowrider" şi "What’s Your Number?" atrăgând numeroşi fani şi din afara zonei hip hop.

Albumele lansate de acest grup american s-au vândut în peste 20 milioane de copii pe plan mondial.