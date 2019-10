Da FC Viitorul lovitura? Cine ar putea cumpara 60% dintre actiunile clubului

60% dintre acțiunile echipei de fotbal FC Viitorul ar putea fi achiziționate în viitorul apropiat de eMAG (20%), de Mobexpert (20%) și de o puternică firmă de IT din România (20%), după cum precizează Digi Sport.

Președintele clubului constănțean, Gică Popescu, a declarat la emisiunea Fotbal Club a postului mai sus menționat că, în ultimele luni, au avut loc întâlniri și s-au făcut pași importanți în ce privește obiectivul FC Viitorul de a aduce la echipă oameni potenți financiar.

În cei zece ani, am obţinut performanţe foarte mari. Ce am făcut noi va rămâne în istorie. Am obţinut cele mai multe titluri naţionale la juniori, am dat jucători foarte mulţi la loturile naţionale, iar la seniori am ieşit campioni, cu 57% dintre jucători proveniţi din Academie. Viitorul a fost cea mai tânără campioană. Acum ne gândim la etapa a doua. Mă gândesc să atingem cu FC Viitorul un nivel şi mai înalt, să devenim şi mai mari. Să ne luptăm cu cei mai mari. Următorul proiect va fi unul mai puternic. La Constanţa, s-a făcut ceva serios, dar, de la anul, ne dorim să ne dezvoltăm şi să ne perfecţionăm. Dacă nu vom atinge acest deziderat, voi susţine în continuare clubul, dar nu mă veţi mai vedea pe banca Viitorului. Eu vreau să fiu cel mai bun şi să câştig. Aceasta e mentalitatea mea, a spus atunci Gică Hagi.

Am ajuns la un anumit nivel, iar eu am nevoie de o altă mare provocare. Va fi greu, dar îmi doresc parteneri care să vină lângă mine, să facem o echipă frumoasă. Dacă nu se va reuşi, dragi constănţeni, pe mine nu mă veţi mai vedea pe banca tehnică a FC Viitorul. Alcătuim un club privat, societate pe acţiuni, iar parteneri înseamnă acţionari. Hai să vă zic câţi o să fie. 9+1. Asta îmi doresc eu, e gândul meu. Nouă acţionari şi eu al zecelea, toţi egali. Eu aşa am gândit-o, dar depinde cât vrea fiecare, poate fi şi unul singur, care să ia 90%. Eu vând 90%. Aşa că am făcut public oferta. Nu mi-a făcut nimeni temele, eu am gândit-o. 9+1. Eu am jucat cu numărul zece pe tricou, iar zece e cel mai bun. Strategia mea e să fii cel mai bun. Aşa o văd eu, o simt. Decarul are rolul cel mai important, de a face diferenţa, e play-maker-ul. Din punct de vedere tehnic, eu voi avea votul de aur. Să dau partea administrativă la cineva, iar tehnicul să-l ţin eu. Cred că partea tehnică, în următorii cinci ani, tot eu trebuie s-o duc, să-i propun Consiliului Director strategia tehnică. Dar cred eu că şi ei vor aceasta, să rămân eu pe partea tehnică. Nimeni nu vrea ca eu să plec. Gândul e unul singuri, de a fi mai puternici. Unde sunt mai mulţi, puterea creşte. Am făcut public oferta acum. Vom vedea, acum nu e nimic, poate se întâmplă, poate nu. Dar cred că, într-o bună zi, se va întâmpla. Cu siguranţă, baza clubului va sta în continuare în Academie, care să producă jucători, dar vrem să obţinem performanţe deosebite cu echipa mare. Proiectul meu e de a crea o echipă românească importantă, care să ajungă după trei - patru ani să se bată în Europa la un nivel foarte bun, adică să aibă pretenţii să intre în Liga Campionilor şi în Europa League, a detaliat Gică Hagi, în decembrie 2018.