Daca ai o astfel de femeie in viata ta, nu o lasa sa plece, pentru ca este o adevarata comoara

Cand intalnesti o fata care are o inima sincera si iubitoare si, in acelasi timp, o minte complexa si activa, poate fi destul de dificila, dar merita! Si, prin urmare, ar trebui sa stii despre 7 lucruri simple. 1. Deseori e cu capul in nori Mintea acestei femei functioneaza fara oprire. De aceea, uneori, se ascunde in scenele din capul ei care nu au nicio legatura cu realitatea. Dar adevarul este ca se afla in nori si incearca sa gaseasca adevaratele cauze ale celor mai nevinovate fapte, pentru ca este mecanismul sau de aparare. Ea face acest lucru pentru a se proteja de durere. 2. Iti apreciaza ...