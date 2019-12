Daca ar vedea-o tatal ei acum… Jeni, fiica lui Vadim Tudor, tinuta extrem de indrazneata, in club. Ce s-a vazut

Jeni Vadim a avut o aparitie cat se poate de indrazneata, intr-un club din Capitala. Tanara a fost in centrul atentie, cu cateva zile in urma, cand s-a afisat intr-o rochie provocatoare si care l-ar fi facut pe tatal ei sa exclame, daca ar fi observat cum arata. Corneliu Vadim Tudor s-a stins pe data de 14 septembrie 2015 si n-a mai apucat sa isi vada fiicele cum se maturizeaza si devin femei in toata firea.

Daca ar vedea-o tatal ei acum… Jeni, fiica lui Vadim Tudor, tinuta extrem de indrazneata, in club

Dintr-o adolescenta timida, fiica lui Vadim Tudor a devenit Jeni fara… jena, dupa ultima ei aparitie intr-un local de noapte din Bucuresti. Tanara s-a afisat intr-o rochie foarte decupata, in partea spatelului si spre decolteu, fiind un articol vestimentar si cat se poate de mulat. De curand aceasta ar fi trecut printr-o despartire, iar dupa separarea de iubitul sau, a decis sa se reinventeze si sa adopte un stil mult mai nonconformist si provocator.

Jeni si-a facut recent aparitia intr-un club din Bucuresti, acolo unde a purtat respectiva rochie, prin care i se vedea in decolteu si nu a parut deranjata de atentia primita de cei care intorceau privirile dupa ea, cand ii observau tinuta. De asemenea, chit ca prefera sa nu fie in lumina reflectoarelor, tanara isi tine la curent urmaritorii de pe retelele sociale cu activitatea ei din prezent. In trecut, fiica lui Corneliu Vadim Tudor a dorit sa isi faca debutul in televiziune, dar s-a razgandit si si-a vazut de propria viata.

Fiica cea mica a lui Vadim Tudor a avut o relatie timp de patru ani de zile cu Tibi Varzaru, dar povestea lor de dragoste s-a incheiat cand in scena a intervenit Cristina Spatar. De asemenea, cei doi pare c-au incheiat lucrurile intr-o nota discordanta, daca ar fi sa ne orientam dupa modul in care Jeni se referea la fostul ei iubit.

“E rusinos si penibil sa vorbesc despre relatia unui pusti de 22 ani si a unei femei care i-ar putea fi mama. Vreau ca numele de Vadim Tudor sa nu se mai asocieze cu asemenea persoane pentru ca nu ma reprezinta si am destule probleme de care sa-mi fac griji ca sa ma impiedic de ceva atat de minuscul”, a povestit fiica lui Vadim Tudor, potrivit cancan.ro.

