Daca dragoste nu e..: Publicatie de casatorie de Cartea Recordurilor la Starea Civila Constanta. Vezi varsta mirilor

Aşa după cum prevede legea orice căsătorie trebuie afişată, musai, la sediul Stării Civile.Mai precis, aşa, se face o Publicaţie, conform căreia este înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului cu domnişoara, menţionându-se numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi vârsta pretendenţilor la statutul de mire şi mireasă.Şi în baza acestei Publicaţii, semnată şi parafată de ofiţerul de stare civilă, „în temeiul art. 285 (1)(2) din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nnu sunt îndeplinite.Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile, de la data afişării publicaţiei.Aşa se face că în baza acestei publicaţii, am dat şi noi, la Constanţa, de un caz ceva mai ciudat, ba chiar de Cartea Recordurilor, am putea spune.Nouă cazul ni s-a părut interesant pentru că nu auzim prea des de astfel de situaţii.Noi nu zicem că nu or mai fost dar noi nu ştim.Dar, indiferent ce ar fi, şi cum ar fi este clar: dacă dragoste nu e nimic nu e.Şi în cazul despre care relatăm nu putem spune că dragoste nu e.