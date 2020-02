Daca intra la mine in bucatarie, o dau afara, si mama sa fie! - Interviu despre frica de strain si coronavirus, cu Vintila Mihailescu

Daca brutarii angajati la Ditrau ar fi venit din Franta, iar nu din Sri Lanka, ar mai fi trezit in ei in localnici frica de strain? Sau ar fi fost mai "omeniti", asa cum fac romanii cu strainii, comutand intre ospitalitate si ostilitate? Frica de strainul nefamiliar e la fel de puternica precum frica de coronavirus: daca intra la mine in gospodarie, o dau afara, si mama sa fie!.