Daca iti plac fructele, SIGUR vrei sa gusti asta: banana cu gust de inghetata de vanilie

blue java google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Fiji si Filipine, dar si in mai multe parti din Asia Centrala exista o banana cu gust de inghetata de vanilie sau de budinca de vanilie. Este vorba despre banana numita Blue Java, cunoscuta si sub numele de banana-inghetata datorita consistentei sale. Efecte extrem de benefice! Iata ce se intampla cu corpul tau daca mananci o banana pe zi Copacii pot rezita si la temperaturi de -7 grade si cresc pana la 5.5 metri in inaltime si trei metri latime. Au frunze mari verde-argintii. Bananele Java sunt mai moi si mai cremoase decat soiurile cele mai comune de banane si practic se topesc in gura, scrie finedininglovers.com. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si I ...