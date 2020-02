Daca mananci 2 banane pe zi timp de o luna, iata ce se va intampla cu corpului tau

Cui nu-i place acest fruct galben, ciudat, dulce si irezistibil? Au fost in jurul oamenilor de secole si chiar daca exista un fruct nou, exotic care iese pe piata in fiecare saptamana, bananele sunt inca favoritele noastre pe viata.

Acestea sunt super-alimentele perfecte care ne dau energie, ne fac sa ne simtim plini si sa oferim organismului nostru toate substantele nutritive esentiale. Sunt bogate in fibre, vitamine si zaharuri naturale cum ar fi fructoza si zaharoza. Acesta este motivul pentru care chiar si medicii il recomanda si este perfect pentru micul dejun.

Americanii mananca mai multe banane in fiecare an decat portocalele si mere impreuna; este fructul cel mai consumat din State. Cumparam o gramada de banane din magazinul local si de obicei dureaza pana la sfarsitul saptamanii cand le consumam. Dar probabil ca ati observat ca, in timp, pe ele incep sa apara pete negre, tot mai mari si mai mari pana cand devin negre. De obicei, avem tendinta de a arunca bananele atunci cand devin maro si moi, deoarece credem ca sunt deteriorate, ceea ce este de obicei cazul majoritatii fructelor. Cu toate acestea, zonele intunecate din banane nu sunt de fapt un semn de putrezire, ci ceva complet diferit.

Atunci cand bananele incep sa prinda acele pete intunecate, ele incep sa curete. Petele maronii reprezinta de fapt TNF (factorul de necroza tumorala) care incepe sa se dezvolte si cu cat mai multe pete sunt cele mai ridicate ale acestui factor. TNF este o substanta de combatere a cancerului care ajuta la lupta impotriva celulelor anormale din organism.

In mod specific, TNF ajuta la asistarea comunicarii intre celule in sistemul nostru de raspuns imun si ghideaza miscarea celulelor catre zonele din corpul nostru care sunt inflamate sau infectate. Conform cercetarilor recente, TNF din banane opreste cresterea celulelor tumorale si raspandirea si provoaca apoptoza sau moartea celulelor. Aceasta proprietate, combinata cu nivelurile ridicate de antioxidanti pe care le contin, intareste sistemul nostru imunitar si creste numarul de celule albe, permitand organismului nostru sa lupte impotriva infectiilor si chiar a cancerului. Incercati sa va amintiti acest lucru data viitoare cand vedeti o banana cu pete maronii si nu o aruncati.

Cu toate acestea, in afara de nivelurile lor ridicate de antioxidanti si de proprietati de combatere a cancerului, bananele au o lista lunga de alte beneficii, motiv pentru care trebuie sa le includeti in dieta de zi cu zi. Iata cu ce va pot ajuta doua banane pe zi:

Arsurile la stomac – Bananele sunt antioxidanti naturali si pot scadea pirozisul intr-un minut. Daca simtiti simptomele pur si simplu mancati pe o banana si veti simti mai bine instantaneu.

Tensiunea arteriala – Bananele sunt bogate in potasiu, dar nu contin aproape deloc sodiu in ele, motiv pentru care sunt bune pentru inima ta. Acestea pot reduce tensiunea arteriala si pot preveni accidentul vascular cerebral sau un atac de cord.

Energie – Am mentionat deja, dar sa repetam ​​doar in caz. Bananele va ofera energie si sunt o gustare perfecta pre-antrenament. Acestea contin vitamine, minerale si carbohidrati cu continut scazut de glicemie, care maresc rezistenta si nivelurile ridicate de potasiu impiedicand crampele musculare.

Anemia – Persoanele care sufera de anemie pot beneficia foarte mult de introducerea bananelor in dieta lor, deoarece le pot furniza fierul foarte necesar. Fierul stimuleaza productia de hemoglobina si consolideaza alimentarea cu sange.

Ulcere – Ulcerul poate fi foarte suparator, deoarece exista un numar limitat de lucruri pe care le puteti manca fara a provoca tulburarea stomacului. Din fericire pentru tine, bananele sunt perfecte pentru aceasta conditie deoarece sunt moi si musculare si protejeaza mucoasa stomacului de acid si iritatie.

Depresia – Stiati ca bananele va pot ajuta cu depresia? Acestea sunt bogate in triptofan, care este transformat in serotonina, cand este ingerat. In cazul in care nu stiati, serotonina este neurotransmitatorul care ne face sa ne simtim fericiti, relaxati si cu o dispozitie mai buna.

Constipatie – Bananele au o cantitate mare de fibre, care este benefica daca suferiti de constipatie. Acestea pot stimula miscarea intestinului si pot ameliora simptomele.

Controlul temperaturii – acest lucru ma surprins cel mai mult, dar bananele pot scadea temperatura si te pot racori.

