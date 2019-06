Daca nu ai facut-o pana acum, mai ai o sansa! Toate amanuntele le puteti afla in emisiunea BZI LIVE, cu medicul Elena Albu - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 11 iunie 2019, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE are loc o noua emisiune medicala. Numai urmarind aceasta emisiune poti afla lucruri interesante despre o terapie cu efecte extraordinare, denumita miracolul vietii. In studioul BZI LIVE, alaturi de moderatorul Cristian Hitruc va fi prezent dr. Elena Albu, coordonator al Centrului Donatorilor Voluntari de Celule Stem din cadrul Institutului Regional de Oncologie din Iasi. In cadrul centrului exista un registru de donatori voluntari de celule stem hematopoietice infiintat pentru a gasi cu usurinta o persoana compatibila atunci cand este vorba de transplant de celule stem. Marti, de la ora 13.00, iesenii vor afla de la specilist cum pot deveni ...