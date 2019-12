Daca nu era Monica Gabor, Antonia nici ca mai era o artista cunoscuta

Nu mulți știu ce legătură există între Antonia și Monica Gabor. Cele două au fost prietene foarte bune, iar o perioadă de timp au menținut relația. Ulterior, fiecare și-a văzut de drumul ei, au făcut copii și au excelat pe plan profesional.

În 2008, nimeni nu ştia de existenţa frumoasei Antonia, iar prezenţa ei în showbiz s-a produs cu ajutorul Monicăi Gabor, la vremea aceea soţia lui Irinel Columbeanu.

La 19 ani, Antonia Iacobescu şi-a făcut intrarea în lumea mondenă autohtonă, fiind prezentată drept „cea mai bună prietenă’ a Monicăi Gabor.

Puțini își mai amintesc că debutul tău pe micul ecran a fost în emisiunea Made by Monica Columbeanu, de la postul B1 TV. Atunci, Monica te-a prezentat drept o fată extrem de frumoasă și care cântă extraordinar. Cum percepi tu, acum, acea perioadă, de dinainte de a deveni celebră?

Nu acesta a fost debutul meu. A fost o coincidență că am cunoscut-o pe Monica Columbeanu în Italia când m-am dus să locuiesc acolo, să încerc să fiu model. Am făcut schimb de numere de telefon la o companie de modele unde am avut un contract și am ținut legătura și în România. M-a invitat acasă la ea în aceeași perioadă în care avea și emisiunea ei și atunci am filmat.

Ce amintiri ai de la debutul muzical? Ai anticipat că vei ajunge la acest grad de notorietate? Ți-ai planificat acest lucru sau ai fost luată prin surprindere de succesul fulminant?

Eu mi-am dorit să fac asta de mică, și când eram în America, și nu mi-a venit să cred cum s-a întâmplat. Pur și simplu, a fost copleșitor. Și asta a fost în două etape, m-am bucurat super mult la debut, dar, pe de altă parte, voiam să mă lansez cu altfel de muzică, muzică pe care am făcut-o abia mai târziu.

