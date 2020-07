Daca primesti goluri din penaltiuri e greu sa iei puncte, am inteles ca am avut si noi penalti, spune T[nase de la FCSB

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu scorul de 1-2, că din câte a înţeles, şi formaţia sa ar fi trebuit să beneficieze de penalti sau penaltiuri, însă nu trebuie să acuze arbitrajul, potrivit news.ro.

“Din nou nu am reuşit să obţinem punct. Am făcut un joc bun, dar dacă primeşti goluri din două penaltiuri e greu să iei puncte. Primul da, a fost, al doilea nu ştiu ce să zic. O să mă uit şi eu pe reluări. Am înţeles că am avut şi noi penalti sau penaltiuri care nu s-au dat.

Una peste alta nu trebuie să acuzăm arbitrajul. Suntem într-o situaţie foarte grea. Sperăm ca de la anul să nu mai fim în aceeaşi situaţie. Din păcate pentru noi în ultimul timp nu mai impunem respect, nu le mai e frică adversarilor de noi. O să vedem ce o să facem, o s-o scoatem noi la capăt. Ne rămene Cupa, sper să o câştigăm şi ar şterge cu buretele multe”, a spus Tănase pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1) echipa FCSB, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I, meci arbitrat de Marcel Bîrsan. Au marcat Cicâldău '24 (p) şi Nistor '55 (p) pentru gazde, respectiv Cristea '37 pentru oaspeţi.