Daca se rupe coalitia, cine castiga?

Sorin Rosca Stanescu Oricat ar parea de ciudat, ne aflam in situatia in care, daca astazi sau maine nu va mai exista alianta PSD-ALDE, toata lumea, dar absolut toata lumea – ma refer la lumea politica – are numai de castigat. Iar de pierdut nu pierde nimeni nimic. Ceea ce inseamna ca procesul declansat de mai mult timp si semnalat ca atare de catre analisti este ireversibil. Mircea Diaconu? Doamne fereste! PSD castiga in conditiile in care ramane singur la guvernare. Nu mai imparte puterea cu nimeni. Nu mai poate fi hartuit din interiorul puterii, decat de catre proprii dizidenti. Ceea ce pentru doamna Viorica Dancila e mult mai usor. Nu trebuie sa mai schimbe programul de guvernare dupa cum doresc parte ...