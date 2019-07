Daca tot e circ cu barfe despre remanieri: Melescanu, Badalau, Daea, Trif...

Daca tot este vremea zvonurilor despre remaniabili (despre care va spuneam ca nu as crede pe nimeni nimic din ce spune), am auzit si eu cateva zvonuri nevinovate: de exemplu ca domnul Melescanu va pleca in sfarsit de la MAE pt ca ar cam fi incurcat comenzile si directiile in ultima vreme si trage pe langa tinta; domnul Daea cel cu oaia pt ca PR-ul facut in trecut in mod desantat a deranjat masiv intregul partid dar mai ales actuala conducere. Plus ca desi Dragnea i-a facut un lobby rar intalnit sa nu fie pus pe buna dreptate nu pe liber ci pe toate listele negre ale evreilor din intreaga lume acesta nu este si nu poate fi iertat pentru sinistra comparatie cu lagarele de concentrare naziste; Niculae Badalau pentru ca desi aparent a jucat impotriva lui Dragnea, a avut mereu dubla comanda si dublu joc (ba cu pucistii, ba impotriva, ba cu lista, ba in afara listei) si inca ar visa sa devina presedintele PSD intr-un moment de slabiciune al lui Dancila. Dorinta de a deveni Presedinte PSD a afirmat-o in mai multe cercuri si in trecut, cand inca era Dragnea presedinte la PSD. Dorinta de a fi cu toata lumea sau spun gurile rele de a-i pacali pe toti il poate duce spre remaniere. La asta s-ar mai adauga spun zvonuri ca ar fi niste probleme cu unele contracte de armament si respectarea termenilor contractuali. Simple zvonuri evident. Pe care insa le vom verifica si noi. (Acesta-i deja un lucru serios si eu nu ii dau crezare dar mai stii...). Si de ce nu daca tot suntem la simple zvonuri ar mai fi se pare si ministrul turismului care a nemultumit mai toate patronatele din turism...care au si iesit violent public impotriva politicilor ministerului dar si turistii romani care trebuie sa plateasca un sejur pe litoral la pret de Bali!.Si uite asa lista poate continua ca deh zvonurile si listele sunt gratis. Daca e sa-mi exprim o opinie personala si nu bazata pe zvonuri: EU cred ca deciziile se vor lua in noaptea de 14 spre 15. PSD nu este in situatia de a risca batalii intestine si razbunari iar Dancila va avea nevoie de toti ministrii cu o imagine buna si care in ultima vreme au aratat ca se implica, vin cu initiative, apara public guvernul, merg pe teren in detrimentul sforarilor si spritarilor!...daca tot e liber la pescuit zvonuri si vanturat liste pe sub masa...

